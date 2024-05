Roma, 20 mag. (LaPresse) – E’ previsto per domani lo sciopero nazionale dei tassisti proclamato al termine dell’ultimo con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, da tutte le sigle, Unica Cgil, Fast, Ugl, Uti, Tam, Claai unione artigiani, Satam, Orsa, Uritaxi, Atlt, Ati Taxi, Sitan Atn, Usb Taxi, Unimpresa, Federtaxi Cisal. La protesta durerà dalle 8 alle 22 occupando dunque l’intera giornata di martedì 21, fatte salve le fasce di garanzia e i servizi sociali previsti dalla normativa. In contemporanea, le sigle hanno indetto una protesta a Roma che si svolgerà a piazza san Silvestro dalle 10 alle 17, con la presenta di delegazioni di organizzazioni di tutta Italia. Altri presidi sono previsti anche in altre città.

