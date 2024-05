Milano, 20 mag. (LaPresse) – La Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aia ha richiesto un mandato d’arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant per presunti crimini di guerra. Un mandato di arresto è stato chiesto anche per 3 leader di Hamas. Lo afferma una dichiarazione del procuratore della Cpi, Karim Khan, come riporta al Jazeera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata