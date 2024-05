L'Alta Corte di Londra deciderà in merito al trasferimento del fondatore di Wikileaks negli Stati Uniti

Julian Assange ha affrontato stamattina un’udienza chiave presso l’Alta Corte di Londra che potrebbe concludersi con la sua estradizione negli Stati Uniti per affrontare le accuse di spionaggio, o che potrebbe fornirgli un’altra possibilità di fare ricorso. Il fondatore di WikiLeaks, che ha trascorso gli ultimi cinque anni in una prigione britannica, non era presente in aula per ascoltare la discussione.

Il suo avvocato Edward Fitzgerald ha dichiarato che non ha partecipato per motivi di salute. L’esito dell’udienza dipenderà dal peso che i giudici daranno alle assicurazioni che i funzionari statunitensi hanno fornito sul fatto che i diritti di Assange non saranno calpestati se verrà estradato.

Secondo l’avvocato di Assange Edward Fitzgerald gli Stati Uniti anno fornito garanzie “palesemente inadeguate”. Fitzgerald ha sostenuto che i pubblici ministeri non sono riusciti a garantire che Assange possa godere della protezione per la stampa prevista dal Primo emendamento della Costituzione americana. “Il vero problema è se sia stata fornita un’adeguata garanzia per eliminare il rischio reale identificato dalla corte”, ha affermato Fitzgerald. “Si sostiene che non sia stata fornita alcuna garanzia adeguata”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata