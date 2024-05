Roma, 20 mag. (LaPresse) – Nel discorso con cui ha inaugurato il suo mandato da presidente di Taiwan, Lai Ching-te ha lanciato “un segnale pericoloso” sulla “indipendenza” di Taipei. Lo ha detto il portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese Chen Binhua, citato dal China Daily. Taiwan, ha ricordato Chen, è una parte inalienabile della Cina. Pertanto , ha aggiunto, “l’indipendenza di Taiwan e la pace” nello Stretto “sono incompatibili come l’acqua e il fuoco”. “Abbiamo una ferma determinazione nel risolvere la questione di Taiwan e realizzare la riunificazione nazionale; abbiamo forti capacità per salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale; e intraprenderemo azioni risolute per combattere le attività separatiste che cercano l’indipendenza di Taiwan e le interferenze esterne”, ha chiarito, ribadendo che la Cina non tollererà “mai alcun atto separatista di ‘indipendenza di Taiwan’ in nessuna forma”.

