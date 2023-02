Gli agenti, anch'essi afroamericani, vennero licenziati dopo il violento arresto del 7 gennaio scorso, che tre giorni dopo portò alla morte in ospedale del ragazzo

Cinque ex poliziotti di Memphis si sono dichiarati non colpevoli delle accuse di omicidio di secondo grado e degli altri capi di imputazione nel processo per l’uccisione del giovane afroamericano Tyre Nichols. I cinque ex agenti, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III e Justin Smith sono comparsi in tribunale davanti al giudice.

Gli agenti, anch’essi afroamericani, vennero licenziati dopo il violento arresto del 7 gennaio scorso, che tre giorni dopo portò alla morte in ospedale di Nichols. Sono tutti e cinque a piede libero.

