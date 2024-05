È successo all'aeroporto di Newcastle

Il pilota di un piccolo aereo con tre persone a bordo è riuscito a fare arrivare a destinazione il velivolo che aveva il carrello di atterraggio non funzionante. È successo all’aeroporto di Newcastle, in Australia. Prima di provare ad atterrare aveva girato intorno all’aeroporto per quasi tre ore per bruciare carburante e non rischiare un incendio nell’impatto con il suolo.

Il Beechcraft Super King Air a doppio turboelica era appena decollato dall’aeroporto a nord di Sydney per un volo di 180 chilometri (112 miglia) a nord verso Port Macquarie quando il pilota ha lanciato l’allarme verso le 9:30.

