Il sisma avvenuto domenica all'alba al confine con il Messico

Tanta paura nelle zone al confine tra Messico e Guatemala per il terremoto di magnitudo 6.4 registrato alle sei del mattino di domenica. Tantissime le persone che si sono riversate in strada mentre alcuni palazzi sono crollati per la scossa. Nelle immagini i danni del sisma a Quetzaltenango, in territorio guatemalteco. Non si hanno notizie di morti o feriti.

