Il 29enne afroamericano di Memphis ha perso la vita dopo le percosse subite dagli agenti

Nella chiesa Mt. Olive Cathedral di Memphis, Stati Uniti, i fedeli hanno ricordato Tyre Nichols. Si tratta dell’afroamericano di 29 anni morto nella città del Tennessee a causa delle percosse degli agenti. Dopo la celebrazione della messa un gruppo di persone ha marciato in protesta fino alla stazione di polizia. I dimostranti hanno osservato tre minuti di silenzio, il tempo in cui i poliziotti hanno malmenato il ragazzo che era stato fermato per un’infrazione stradale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata