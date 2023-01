I velivoli si sono scontrati vicino al parco a tema Sea World a Main Beach, una spiaggia settentrionale sulla Gold Coast

Due elicotteri si sono scontrati in Australia: nell’incidente sono morti 4 passeggeri, altri 3, invece, sono rimasti gravemente feriti. Mentre uno dei due decollava e l’altro atterrava, i due velivoli si sono scontrati vicino al parco a tema Sea World a Main Beach, una spiaggia settentrionale sulla Gold Coast, ha detto Gary Worrell, ispettore ad interim della polizia di stato del Queensland, in una conferenza stampa.

“Le persone presenti e la polizia hanno cercato di aiutare le persone e hanno iniziato i primi soccorsi e hanno cercato di mettere in salvo quelle persone da una cellula che era capovolta”, ha detto Worrell. Il commissario capo dell’Australian Transport Safety Bureau, Angus Mitchell, ha dichiarato che è in corso un’indagine sulla causa dell’incidente.Il servizio di ambulanza del Queensland ha riferito che, in totale, i feriti sono 13.La regione della Gold Coast è più affollata a gennaio, il periodo di punta per le vacanze estive in Australia.

