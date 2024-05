Roma, 12 mag (LaPresse) – Il sindaco di New York, Eric Adams, ha fatto visita alla comunità ebraica romana in occasione della sua missione nella capitale italiana. Dopo aver visitato la sinagoga in compagnia del presidente della comunità ebraica locale, Victor Fadlun, e del rabino capo Riccardo Di Segni, Adams ha fatto poi un giro del quartiere, soffermandosi in particolare nei pressi di uno striscione che ricorda gli ostaggi rapiti il 7 ottobre da Hamas.“Guardando questi volti voi state parlando della vostra gente. Per questo voglio essere chiaro: riportiamoli a casa e distruggiamo Hamas: questo è quanto va fatto”, le sue parole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata