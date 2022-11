Le inondazioni hanno investito il Nuovo Galles del Sud

Un video mostra il salvataggio estremo di una famiglia in Australia dalla sua casa distrutta dalle inondazioni. Un elicottero ha issato la coppia, la loro figlia e i loro due cani per portarli via dall’abitazione alluvionata nel Nuovo Galles del Sud. Tutti i membri della famiglia sono salvi.

