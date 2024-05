Il voto è un test sia per il governo centrale di Sanchez sia per il fronte indipendentista

Seggi aperti in Catalogna per le elezioni regionali. Oltre 5,7 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il prossimo ‘Parlament’. Si potrà votare fino alle ore 20. Gli occhi di tutta la Spagna sono puntati sulla Comunità autonoma. Il voto rappresenta un test sia per il governo centrale di Pedro Sanchez sia per il fronte indipendentista, che potrebbe perdere la maggioranza assoluta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata