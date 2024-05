L'attacco nella mattinata di domenica

Il momento del crollo di un palazzo nella città russa di Belgorod dopo un attacco missilistico da parte delle forze armate ucraine nella mattinata di domenica. Secondo il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti, le forze armate ucraine hanno attaccato Belgorod con il sistema missilistico tattico Tochka-U, il Vilkha MLRS e l’RM-70 Vampire. Il governatore Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram riferisce che almeno 19 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite. Gladkov ha detto anche che “ci sono morti” ma che “i loro corpi non sono stati ancora recuperati”. Per questo le autorità russe non hanno ancora fornito un bilancio definitivo delle vittime.

