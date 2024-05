Milano, 12 mag. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “ha raggiunto un livello che farebbe invidia a Hitler con i metodi genocidi che ha messo in atto”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando al quotidiano greco Kathimerini. Erdogan ha aggiunto che Gaza era una “prigione a cielo aperto, non solo dopo il 7 ottobre, ma anche per anni prima, come un campo di concentramento”.

