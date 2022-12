I piccoli, in arresto cardiaco, sono stati rianimati e portati in ospedale

Sono morti tre dei quattro bambini che sono finiti in un lago ghiacciato dopo che una lastra su cui stavano camminando si è rotta a Solihull, nella contea delle West Midlands, a circa 160 chilometri a nord di Londra. Le vittime, di 8, 10 e 11 anni, sono deceduti in ospedale, secondo quanto scrive il Guardian. Il quarto bambino, di sei anni, rimane in ospedale in condizioni critiche. I bambini erano andati in arresto cardiaco e sono stati trasportati in ospedale. I soccorritori hanno cercato per tutta la notte altri due bimbi che si dice fossero con il gruppo.

Il maltempo in Gran Bretagna non sembra voler cessare, con forti nevicate e temperature sotto lo zero. “Sappiamo che le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni prevedono un freddo pungente“, ha dichiarato Richard Stanton, comandante del West Midlands Fire and Rescue Service, “vi preghiamo, adulti e bambini, di stare lontani dalle acque libere. Non avventuratevi in nessun caso sul ghiaccio, a prescindere dallo spessore o dalla sicurezza che ritenete possa avere”. Questa notte nel nord della Scozia si è registrata la temperatura più bassa dell’anno: -15,7 gradi.

