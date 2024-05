E' primo ministro della Slovacchia dall'ottobre 2023

Nato a Bratislava nel 1964 Robert Fico è stato eletto nell’ottobre del 2023 primo ministro della Slovacchia dopo aver ricoperto la carica dal luglio 2006 al luglio 2010 e dall’aprile 2012 al marzo 2018. Cresciuto politicamente all’interno del Partito comunista slovacco dopo il crollo del regime comunista cecoslovacco è entrato a far parte del partito della Sinistra Democratica prima di fondare una nuova formazione politica chiamata ‘Direzione-Socialdemocrazia’ inizialmente presentata come centrista ma poi approdata su posizioni populiste di sinistra. Fico è stato anche rappresentante di Bratislava presso la Corte europea dei diritti dell’uomo dal 1994 al 2000. Nell’ultima campagna elettorale Fico ha ribadito il rifiuto a fornire nuove armi all’Ucraina dicendosi pronto ad aiutare Kiev solamente “dal punto di vista umanitario” in quanto “il popolo slovacco ha i suoi problemi, ed è una priorità per noi risolverli”. Posizioni molto simili a quello del primo ministro ungherese, Viktor Orban. Fico si è anche espresso sempre in maniera negativa nei confronti dei piani di redistribuzione dei migranti all’interno dei Paesi membri dell’Ue affermando in più occasioni di voler “difendere i confini” del suo Paese.

Nel corso della sua carriera politica ha dovuto affrontare anche l’omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak e della sua compagna avvenuto il 22 febbraio 2018. Il cronista stava indagando sulla gestione di fondi strutturali dell’Unione europea e su possibili connessioni fra il governo e la ‘Ndrangheta calabrese. Nell’occasione scoppiarono proteste di piazza che portarono Fico alle dimissioni. Lo scorso aprile il governo Fico ha approvato una contestata legge che prevede lo smatellamento della radiotelevisione pubblica “Rtvs” e la sua sostituzione con un’emittente ritenuta “più obiettiva” e meno critica nei confronti del governo. L’opposizione ha sostenuto che è il governo intende “porre fine alla libertà dei media”.

