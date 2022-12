Sospesi voli a Heatrow, Stansted e Gatwick

Neve e maltempo su Londra: tutti i voli sono stati sospesi a Stansted vicino Londra, dopo che l’aeroporto è stato costretto a chiudere la pista. Come riporta la Bbc, anche gli aeroporti di Heathrow e Gatwick hanno cancellato o ritardato i voli dopo che neve, ghiaccio e nebbia hanno colpito il Regno Unito. Un’allerta meteo gialla rimane in vigore per la Scozia, Londra e il sud-ovest dell’Inghilterra almeno per tutta la mattinata. Anche i treni hanno subito ritardi, mentre gli automobilisti sono stati invitati a prestare la massima attenzione dopo diversi incidenti autostradali.

Cadono il lago ghiacciato, 4 bimbi ricoverati

Sempre in Gran Bretagna quattro bambini sono ricoverati in condizioni critiche in ospedale dopo essere caduti in un lago ghiacciato nelle West Midlands. I piccoli stavano giocando nel Babbs Mill Park di Solihull quando la lastra di ghiaccio ha ceduto sotto i loro piedi. Alcuni tra i presenti hanno cercato di recuperare tempestivamente i bambini prima che arrivassero i vigili del fuoco e i paramedici e li tirassero fuori dall’acqua. I soccorritori hanno scandagliato a fondo il lago, nel timore che altri ragazzini potessero essere ancora dispersi.

