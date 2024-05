Lucca, 15 mag. (LaPresse) – Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio a Fornaci di Barga, paese in provincia di Lucca. Un uomo, un operaio, è morto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando. L’incidente è avvenuto in un reparto di laminazione della Kme Europametalli. Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava lavorando da solo nel reparto quando è rimasto bloccato nel macchinario ed è stato schiacciato da una bobina di rame, riportando un fatale trauma toracico. Sul posto sono accorse le ambulanze inviate dal 118 ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare la morte dell’operaio. Sul posto anche forze dell’ordine e i tecnici della sicurezza sul lavoro dell’Asl per cercare di capire la dinamica del tragico incidente.

