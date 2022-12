Il presidente del Consiglio europeo in visita a Pechino, mentre il Paese è alle prese con un'ondata di proteste contro le restrizioni anti Covid

Charles Michel, in visita a Pechino, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e tra i temi affrontati non poteva mancare quello del conflitto in Ucraina. “La Cina è sempre stata dalla parte della pace, risolvere la crisi con mezzi politici è nel migliore interesse dell’Europa e nell’interesse comune di tutti i paesi dell’Eurasia“, ha detto il leader della Repubblica Popolare al presidente del Consiglio europeo, come riportato dall’emittente statale Cctv. “Nella situazione attuale, è necessario evitare l’escalation e l’espansione della crisi, insistere per persuadere la pace e promuovere colloqui, controllare l’impatto di ricaduta della crisi ed essere vigili contro i rischi nel campo”, ha aggiunto Xi. “La Cina sostiene l’Ue nell’aumentare la mediazione, guidando la creazione di un’architettura di sicurezza europea equilibrata, efficace e sostenibile. La Cina è sempre stata dalla parte della pace e continuerà a svolgere un ruolo costruttivo”, ha aggiunto Xi.

Michel a Xi: “Ue conta sulla Cina per fermare Mosca”

Nel suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, Charles Michel ha sottolineato che “l’Ue conta sulla Cina, in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per invitare la Russia a rispettare i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e contribuire a porre fine alla brutale distruzione e occupazione della Russia”. Entrambi i leader hanno sottolineato che le minacce nucleari sono irresponsabili e altamente pericolose. E’ quanto riferito dal portavoce di Michel, Barend Leyts.

Xi a Michel: “Dialogo su diritti umani nel rispetto reciproco”

Il viaggio di Michel arriva mentre il Paese asiatico è attraversato da un’ondata di proteste contro le restrizioni anti Covid. I due leader hanno discusso anche del delicato tema del rispetto dei diritti umani. “La Cina è disposta a tenere il dialogo con l’Ue sui diritti umani sulla base dell’uguaglianza e del rispetto reciproco”, ha sottolineato il presidente cinese Xi Jinping. “La Cina e l’Europa hanno differenze nella storia, nella cultura, nel livello di sviluppo e nell’ideologia. È normale che le due parti abbiano punti di vista diversi su alcune questioni”, ha commentato Xi. “Dovremmo mantenere la comunicazione e la consultazione in modo costruttivo. La chiave è rispettare i reciproci interessi fondamentali, in particolare il rispetto per la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale, la non interferenza negli affari interni reciproci e salvaguardare congiuntamente il fondamento politico delle relazioni Cina-Ue”, ha aggiunto Xi.

Sul tavolo anche le misure anti Covid

Nel loro incontro il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente cinese Xi Jinping hanno affrontato anche le misure adottate da Ue e Cina per contrastare la pandemia di Covid-19 e delle difficoltà per le imprese. “I presidenti hanno discusso delle misure restrittive dell’Ue nei confronti della Cina e delle misure adottate dalla Cina nei confronti dell’Ue. Il presidente Michel ha inoltre illustrato le difficoltà incontrate dalle imprese e dagli investitori dell’Ue, che sono state aggravate dalla pandemia. Più in generale c’è stato uno scambio su Covid e le relative esperienze in Europa e Cina, comprese le rispettive misure adottate e la risposta delle società”, ha riferito il portavoce di Michel, Barend Leyts.

