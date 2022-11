Tra gli slogan 'Sblocca lo Xinjiang, sblocca la Cina'. A Shanghai usato spray al peperoncino per fermare le proteste

Proteste contro le misure anti-Covid in Cina. Manifestazioni in diverse città sabato notte, alimentate dalla rabbia per l’incendio mortale nella regione occidentale dello Xinjiang. A Shanghai la polizia ha usato lo spray al peperoncino per fermare circa 300 manifestanti che si erano riuniti a mezzanotte in Middle Urumqi Road. I manifestanti hanno portato fiori, candele e cartelli con la scritta ‘Urumqi, 24 novembre, coloro che sono morti riposino in pace’ per ricordare i 10 morti causati da un incendio in un condominio nella capitale dello Xinjiang, Urumqi.

Un manifestante che ha fornito solo il suo nome di famiglia, Zhao, ha detto che uno dei suoi amici è stato picchiato dalla polizia e due amici sono stati colpiti con spray al peperoncino. Ha detto che la polizia gli ha pestato i piedi mentre cercava di impedire che portassero via il suo amico. Ha perso le scarpe e ha lasciato la protesta a piedi nudi.

Le restrizioni in Cina dopo l’aumento dei casi

Zhao dice che i manifestanti hanno urlato slogan contro le restrizioni anti Covid tra cui ‘Xi Jinping, dimettiti, Partito Comunista, dimettiti’, ‘Sblocca lo Xinjiang, sblocca la Cina’, ‘non voglio il Pcr (test), voglio la libertà’ e ‘libertà di stampa’. I post sulla protesta sono stati immediatamente cancellati sui social media cinesi, riporta Ap.

Nella tarda serata di venerdì, la gente di Urumqi ha marciato in gran parte pacificamente. I video delle proteste mostravano persone che tenevano la bandiera cinese e gridavano “Aprite, aprite”, e si sono diffusi rapidamente sui social media cinesi nonostante la pesante censura. In alcune scene, le persone gridavano e spingevano contro le file di uomini con le tute bianche integrali che indossano gli operatori del governo locale e i volontari per la prevenzione delle pandemie, secondo i video. L’Associated Press non ha potuto verificare in modo indipendente tutti i video, ma due residenti di Urumqi che hanno rifiutato di essere nominati per timore di essere puniti hanno detto che venerdì sera si sono verificate proteste su larga scala. Uno di loro ha detto di avere amici che vi hanno partecipato.

