Foto dai social

La donna si è presentata allo stadio a Doha con gli occhi che lacrimano sangue e una maglia col numero 22 e il nome della ragazza morta

Gli occhi che lacrimano sangue e la scritta in fronte ‘Iran’ con al centro un cuore tricolore, un diadema sui folti capelli rossi e la maglia della nazionale con il numero 22 e il nome di Mahsa Amini. Una tifosa iraniana ha deciso di presenziare così alla sfida tra Iran e Galles vinta dai Leoni di Persia per 2-0 nella seconda partita del Mondiale di Qatar 2022. La foto della donna sta facendo il giro del web in tutto il mondo.

