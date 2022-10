Per il governo iraniano è morta per un malore

(LaPresse) La tv di stato iraniana ha mandato in onda un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza della polizia, che mostra cosa – secondo il governo iraniano – è successo a Mahsa Amini, la giovane donna la cui morte mentre era in custodia ha scatenato proteste in tutto l’Iran. Il video, girato il 13 settembre, mostrerebbe Amini e altre donne che entrano nell’edificio, in quella che sembra essere un’aula. Ad un certo punto, mentre è in piedi la ragazza sembra perdere i sensi e accasciarsi a terra. L’agenzia di stampa ufficiale Irna, citando l’ufficio del medico legale, ha spiegato che gli esami hanno rilevato che Mahsa Amini è morta di ipossia cerebrale. La famiglia della ragazza, invece, dice che il cadavere di ha chiari segni di percosse

