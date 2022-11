L'Agenzia internazionale per l'energia atomica: attacchi deliberati su centrale. Medvedev, Kiev deve tornare russa

Ancora bombe nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell’Ucraina e d’Europa e da mesi occupata dalle forze russe. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha lanciato l’allarme per molteplici esplosione, “più di dodici” in un breve lasso di tempo, nella mattinata di domenica. I razzi hanno causato danni a edifici, sistemi e attrezzature della centrale, ma gli esperti hanno escluso la possibilità di un pericolo nucleare. Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, ha definito l’attacco “deliberato e mirato”, come non se ne verificavano da quest’estate, e “inaccettabile”. “Chiunque ci sia dietro deve fermarsi immediatamente”, è il suo appello, “si sta giocando con il fuoco”, “fermate questa follia”.

Scambio di accuse: Mosca punta il dito contro Kiev

Come ormai quasi sempre avviene, tra le due parti è subito scattato lo scambio di accuse. Mosca, per bocca del ministro della Difesa Igor Konashenkov, ha puntato il dito contro l’Ucraina: “Il regime di Kiev non smette di lanciare provocazioni per minacciare un disastro causato dall’uomo nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il 19 novembre, l’artiglieria delle forze armate ucraine ha sparato 11 proiettili di grosso calibro nel territorio della centrale nucleare. La mattina del 20 novembre, le truppe ucraine hanno bombardato due volte il territorio della centrale nucleare”. Immediata la risposta di Kiev, che respinge al mittente: a bombardare la centrale sono stati “gli occupanti russi”. Energoatom, l’agenzia ucraina che gestisce le centrali, a supporto dell’innocenza di Kiev afferma che i tecnici dell’impianto avevano deciso di portare le unità di potenza al minimo controllato per ottenere vapore, che è estremamente necessario nel periodo invernale per garantire la sicurezza delle unità di potenza, del personale, della popolazione e dell’ambiente. Tuttavia gli occupanti russi hanno bloccato la preparazione per attuare le misure necessarie, quindi hanno lanciato un attacco.

La provocazione di Medvev: Kiev è russa, dovrebbe essere restituita

Mentre Kiev rilancia sulla possibilità che l’Ucraina aderisca all’Unione europea anche senza aspettare che finisca la guerra, lo scontro con Mosca non avviene solo sul campo. Se il capo dell’ufficio del presidente ucraino Andrii Yermak ha detto di ritenere improbabile che la guerra possa finire entro la primavera, ridimensionando e definendo “un sogno” le dichiarazioni del viceministro della Difesa Volodymyr Havrylov, secondo cui “le forze ucraine possono tornare in Crimea entro la fine di dicembre e la guerra con la Russia finirà in primavera”, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha lanciato l’ennesima provocazione. “Kiev è una città russa, in cui hanno sempre pensato e parlato russo”, ha rimarcato Medvedev, giusto perché “tutto sia estremamente chiaro su cosa dovrebbe essere restituito e come”.

