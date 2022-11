Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov

Potenti esplosioni tra ieri sera e questa mattina hanno coinvolto l’area della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo rende noto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) in una nota. Più di dodici esplosioni sono state udite questa mattina in un breve periodo di tempo. Il team dell’Aiea ha anche potuto vedere alcune delle esplosioni dalle proprie finestre. Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, ha sottolineato l'”urgente necessità di misure per aiutare a prevenire un incidente nucleare lì“.

“Le notizie fornite dal nostro team ieri e questa mattina sono estremamente inquietanti. Esplosioni si sono verificate nel sito di questa importante centrale nucleare, il che è del tutto inaccettabile. Chiunque ci sia dietro, deve fermarsi immediatamente. Come ho già detto molte volte, si sta giocando con il fuoco”, ha detto Grossi, chiedendo di far cessare i bombardamenti che da ieri colpiscono l’area della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Grossi ha rinnovato il suo appello a Ucraina e Russia affinché concordino e attuino una zona di sicurezza e protezione nucleare attorno all’impianto di Zaporizhzhia. “Non mi arrenderò finché questa zona non sarà diventata realtà”, ha assicurato Grossi.

Le accuse di Mosca a Kiev

Mosca torna ad accusare l’Ucraina: il ministero della Difesa russo ha detto che le forze armate ucraine stanno bombardando da ieri il territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo riporta Tass. Il tenente generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo, ha detto che “il regime di Kiev non smette di lanciare provocazioni per minacciare un disastro causato dall’uomo nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il 19 novembre, l’artiglieria delle forze armate ucraine ha sparato 11 proiettili di grosso calibro nel territorio della centrale nucleare. La mattina del 20 novembre, le truppe ucraine hanno bombardato due volte il territorio della centrale nucleare”. Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, nella mattinata di oggi sono stati sparati 12 proiettili in mezz’ora, tra le 9.15 e le 9.45. “Otto sono esplosi tra l’Unità 5 e il Reparto speciale 2”, ha riferito Konashenkov, “tre hanno colpito tra le Unità 4 e 5 e uno ha colpito il tetto del Reparto speciale 2”.

