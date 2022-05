Evento mondiale per il debutto della quarta stagione della Serie Netflix

Mega evento a New York in occasione del debutto della quarta stagione di Stranger Things, la serie Netflix ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer. Per celebrare il tutto e regalare ai fan un’esperienza unica, l’Empire State Building è stato illuminato a tema con tanto di proiezioni su tutto il grattacielo. In queste ore sono previsti altri eventi in tutto il mondo, da Milano a Sidney.

