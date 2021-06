Un enorme globo terrestre, un'arca con a bordo animali via d'estinzione e la scritta 'Tell the truth'

(LaPresse) Un enorme globo terrestre, un’arca con a bordo animali via d’estinzione e la scritta ‘Tell the truth’, dite la verità, i cori ‘la gente ha il potere’, ‘vogliamo giustizia per il Pianeta’: all’esterno dell‘International media center di Falmouth, dove sono sistemati i giornalisti che seguono i lavori del summit G7, va in scena la protesta ambientalista delle associazioni che da due giorni si sono concentrate sulla costa della Cornovaglia per far sentire la propria voce ai grandi del Pianeta.

Centinaia i manifestanti di tutte le età, tra cori, slogan, poesie, un sit in simbolico e lo striscione ‘g for greenwashing’, il termine usato per definire l’ambientalismo di facciata di chi prova a promuovere un’immagine green per la propria attività nascondendo invece i danni causati al pianeta.

