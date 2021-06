Il flash mob di Oxfam per il cambiamento climatico

(LaPresse) Flash mob degli attivisti del gruppo di beneficenza Oxfam, che hanno invitato i leader dei sette paesi del G7 a intensificare le loro azioni per combattere il cambiamento climatico con un’installazione sulla di spiaggia Falmouth in Cornovaglia. I manifestanti hanno indossato le maschere dei sette leader che partecipano al vertice e hanno portato un messaggio in bottiglia per lanciare un SOS per il clima, mentre prendevano il sole e costruivano castelli di sabbia.

