Il drammatico video postato sui social. Almeno 9 i morti, arrestato l'assalitore

(LaPresse) Sono immagini tragiche quelle arrivano da Kazan, nella Russia centrale, dove un diciannovenne ha aperto il fuoco in una scuola uccidendo almeno 9 persone. Per provare a sfuggire alla furia omicida alcuni studenti si sono lanciati dal terzo piano dell’edificio, un gesto estremo costato la vita ad alcuni di loro. Le immagini, pubblicate sui social, testimoniano proprio il tremendo momento in cui due giovani si gettano dalla finestra della scuola mentre la persona che li riprende commenta scioccata. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

