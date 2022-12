Sono settecentomila i nuovi addetti creati dalla misura, secondo il 56esimo rapporto sulla situazione sociale del nostro Paese

Il Superbonus ha fatto bene al nostro Paese. “L’introduzione del superbonus ha prodotto 43 miliardi di euro di investimenti autorizzati ad agosto 2022, che hanno attivato nel totale dell’economia – sia nella filiera delle costruzioni, sia nel resto dei settori – 90,5 miliardi, contribuendo per 57 miliardi alla formazione del Pil e attivando 700.000 nuovi addetti”. Lo rileva il 56esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese.

Su 12,5 milioni di edifici ad uso residenziale, “il 57% è stato costruito prima del 1970. Circa il 70% della popolazione italiana vive in abitazioni con più di trent’anni d’età”, prosegue il Censis, segnalando che un’abitazione in classe G, cioè circa un terzo del totale e la quasi totalità di quelle costruite prima del 1970, “presenta consumi energetici mediamente quattro volte più elevati rispetto a una in classe B (lo standard minimo per le nuove costruzioni)”. I consumi energetici del settore civile “raggiungono il 45% del totale, superiori a quelli dell’industria e dei trasporti. Dal funzionamento degli edifici (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione) si determina il 17,5% delle emissioni di Co2”.

