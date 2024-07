Un calo del 48% rispetto allo stesso periodo nel 2023

Stellantis registra nel primo semestre del 2024 un utile netto di 5,6 miliardi di euro, con un calo del 48% rispetto al primo semestre del 2023, soprattutto per la diminuzione dei volumi e del mix, i cambi meno favorevoli e i costi di ristrutturazione. Così Stellantis in una nota sui risultati finanziari del primo semestre dell’anno sottolineando che i risultati si inquadrano “in un anno caratterizzato da una significativa transizione in corso incentrata sul prodotto”. Stellantis chiude il primo semestre con Ricavi netti pari a 85,0 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto al primo semestre del 2023, principalmente a causa dei minori volumi e del mix. Il gruppo dell’auto registra un utile operativo rettificato AOI di 8,5 miliardi di euro, in calo di 5,7 miliardi di euro rispetto al primo semestre del 2023, per effetto essenzialmente del decremento in Nord America. La casa automobilistica poi registra un Margine AOI del 10%, riflesso delle riduzioni dei costi per materiali diretti, forza lavoro e logistica, che hanno contribuito a mitigare il calo dei ricavi.

Tavares: “Performance primo semestre sotto attese”

“La performance della Società nella prima metà del 2024 è stata inferiore alle nostre aspettative, riflettendo un contesto settoriale difficile ma anche problematiche operative aziendali”. Così Carlos Tavares, ceo di Stellantis, in una nota sui risultati finanziari del primo semestre dell’anno.

Stellantis: “Oltre 20 lanci in programma nel 2024”

“Oltre 20 lanci in programma per il 2024, tra cui una versione rinnovata del Ram 1500, una gamma di van europei e Peugeot 3008, il primo veicolo nato sulla nuova famiglia di piattaforme STLA. Ricevute tutte le autorizzazioni necessarie per il lancio di Leapmotor International JV, con le prime consegne in Europa allargata verso la fine del terzo trimestre del 2024, seguite da Sud America, Medio Oriente&Africa e India&Asia-Pacifico”. Lo comunica Stellantis in una nota sui risultati finanziari del primo semestre dell’anno.

