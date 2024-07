Il prezzo di offerta era di 5,92 euro

Da oggi le azioni ordinarie di I.CO.P. SpA, Società Benefit attiva nell’ambito dell’ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, sono sul mercato Euronext Growth Milan, il mercato gestito ed organizzato da Borsa Italiana.

In avvio il titolo segna un rialzo dell’1,18% a 5,99 euro per azione. Il prezzo di offerta era di 5,92 euro. La società ha concluso il collocamento istituzionale delle azioni interamente in aumento di capitale e per un controvalore complessivo della raccolta di poco superiore a 30,0 milioni di euro (inclusivo dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione Greenshoe in aumento di capitale per circa 3,0 milioni). Il collocamento ha avuto ad oggetto 5.067.750 azioni di nuova emissione, di cui 4.567.750 azioni relative all’Offerta base e 500.000 azioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe.

