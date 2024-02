In scena i temi più disparati, dalla lotta all'inquinamento all'adolescenza, fino all'intelligenza artificiale

Sfilano a Viareggio i carri allegorici del Carnevale per il Martedì grasso. Si tratta della 151esima edizione del famoso Carnevale della città toscana, dopo la celebrazione dei 150 anni dell’anno scorso. Nove carri di prima categoria, quattro di seconda categoria, otto mascherate in gruppo e otto maschere isolate si muoveranno sui Viali a Mare, portando in scena i temi più disparati, dalla lotta all’inquinamento all’adolescenza, fino all’intelligenza artificiale, con omaggi ad artisti come Alda Merini e Salvador Dalì.

I carri e le maschere, realizzati alla Cittadella del Carnevale dagli artisti della cartapesta, puntano a promuovere riflessioni e scelte per un futuro migliore. La sfilata del Martedì grasso è la quarta delle sei in programma per questa edizione del Carnevale di Viareggio, che prevede per tutto il mese di febbraio feste notturne nei rioni, appuntamenti culturali, mostre, eventi musicali e sportivi. Tutti i palazzi storici della città di Viareggio ospiteranno per i prossimi mesi Mostre d’arte, mentre un progetto speciale – ideato e curato da Maurizio Vanni – si occupa del tema della sostenibilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata