Eventi di chiusura delle celebrazioni in quasi tutta Italia, tornate a pieno regime dopo gli anni bui del Covid

Un martedì grasso di sfilate da Nord a Sud, chiuderà le celebrazioni di Carnevale in quasi tutta Italia, tornate a pieno regime dopo gli anni bui del Covid.

A Viareggio va in scena la quarta e più attesa delle sei sfilate dei carri di Carnevale. Sui Viali a Mare tornano protagoniste le opere allegoriche realizzate dagli artisti del Carnevale: 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 isolate, insieme alle pedane aggregative fuori concorso. Niente allegorie su Giorgia Meloni o Elly Schlein, su Putin o Biden, perché ormai da anni il Carnevale della città della bassa Versilia sembra aver rinunciato alla tradizionale satira politica

L’ultimo atto del Carnevale di Venezia sarà invece la sfilata di otto grandi carri allegorici e 600 figuranti nelle strade di Zelarino, all’estremità nord-occidentale della conurbazione di Mestre.

A Ivrea andrà in scena la tradizionale Battaglia delle Arance, preceduta dalla Marcia del Corteo Storico e dalla sfilata dei Gruppi Storici ospiti. La città piemontese si riempirà di profumi e colori davanti a migliaia di turisti. In serata in tutti i rioni ci saranno i suggestivi roghi degli ‘scarli’, i pali rivestiti di erica secca simboli medievali del Carnevale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata