Dopo il concerto sold-out di Sergio Cammariere che ieri ha aperto l’ultima settimana della rassegna Estate al MAXXI, la programmazione continua con tre appuntamenti dedicati al grande cinema, all’arte e alla letteratura.

Questa sera alle 21, l’Auditorium del MAXXI ospiterà la proiezione de “Il Grande Lebowski” dei fratelli Joel ed Ethan Coen, nell’ambito della rassegna Cinémaville, in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma. Considerato uno dei film più divertenti dei Coen, racconta le avventure di Jeffrey ‘Dude’ Lebowski, famoso per la sua filosofia di vita rilassata. Tra le location più spettacolari del film c’è la Sheats-Goldstein Residence, progettata dall’architetto John Lautner. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Apertura Serale Straordinaria della Mostra “Passeggiate Romane”

Giovedì 25 luglio alle 19, il MAXXI offre un’apertura serale straordinaria della mostra “Passeggiate Romane”, con un allestimento scenografico immersivo progettato dal pluri-premio Oscar Dante Ferretti. I biglietti sono disponibili online.

Presentazione del Libro “Canti di Guerra” di Stefano Nazzi

Sempre giovedì 25 luglio, alle 21, la piazza del MAXXI ospiterà la presentazione del libro “Canti di Guerra” di Stefano Nazzi. Il libro racconta la Milano oscura degli anni Settanta, tra bande criminali e omicidi. Nazzi, giornalista e autore del podcast “Indagini” de Il Post, discuterà con l’autrice e conduttrice Daniela Collu. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

