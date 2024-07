Le immagini della commemorazione in uno dei luoghi preferiti dal romanziere americano

Decine di fan di Ernest Hemingway si sono ritrovati a Key West, in Florida, per commemorare il 125° anniversario dalla nascita del celebre scrittore, nato il 21 luglio 1899. L’evento è stato organizzato allo Sloppy Joe’s Bar, uno dei luoghi preferiti dal romanziere americano. Proprio in questo locale Hemingway conobbe Martha Gellhorn, scrittrice e giornalista statunitense con cui fu soposato dal 1940 al 1945.

