Nella cittadina toscana è iniziato alle 16 l'evento più atteso dell'anno. Tanti i carri e le persone in maschera che hanno sfilato

Con i tradizionali tre colpi di cannone è iniziato, alle 16, il Carnevale di Viareggio che quest’anno festeggia i suoi 150 anni. Per ricordare gli esordi della manifestazione, in apertura, ha sfilato un corteo di carrozze storiche per le strade della cittadina toscana in provincia di Lucca, con le caratteristiche maschere di Burlamacco e Ondina in prima fila. In apertura la presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci, ha sottolineato come, dopo anni di pandemia e restrizioni, questa edizione è dedicata alla pace. Poi la sfilata dei nove carri di prima categoria, quattro di seconda categoria, nove mascherate in gruppo e dieci maschere isolate in concorso, oltre alle pedane aggregative fuori concorso.

