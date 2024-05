La città colpita da forti piogge: disagi per i cittadini

Allagamenti e disagi a Milano, colpita nella notte da piogge intense, proseguite nella mattinata di mercoledì che hanno causato l’allagamento di diversi sottopassi. Il fiume Lambro ha raggiunto un livello di 2,50 metri. In zona Sempione si sono verificati allagamenti in viale Elvezia con automobilisti e centauri in difficoltà.

