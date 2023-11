Domani mattina a Roma Vittorio, il figlio di Sibilla Barbieri, Marco Perduca e Marco Cappato si autodenunceranno ai carabinieri a Roma per il suicidio assistito della regista, morta in Svizzera dopo essersi autosomministrata il farmaco letale.

Sibilla Barbieri, malata oncologica, è stata accompagnata in Svizzera dal figlio e da Perduca, già senatore radicale, dell’Associazione Luca Coscioni e iscritto all’Associazione Soccorso Civile. Il figlio e Perduca rischiano fino a 12 anni di carcere.

Anche Marco Cappato si autodenuncerà, in quanto legale rappresentante dell’Associazione Soccorso Civile che ha organizzato e sostenuto il viaggio. La denuncia sarà fatta presso la stazione dei Carabinieri in via Barberini 1 alle 10.30. Ad accompagnarli Filomena Gallo, legale difensore e Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa.

