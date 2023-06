L'uomo accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza contro la volotà della donna

Il corpo senza vita della 29enne Giulia Tramontano è stato trovato dai Carabinieri, in un’area verde abbandonata nell’abitato di Senago, in provincia di Milano. Della giovane di 29 anni, incinta al settimo mese, era stata denunciata la scomparsa domenica 28 maggio dal fidanzato convivente, Alessandro Impagnatiello.

L’uomo, indagato con l’accusa di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione della gravidanza contro la volontà della donna, è stato portato in queste ore in Caserma dai Carabinieri di Senago per essere ascoltato dal Pubblico Ministero.

Alessandro Impagnatiello ha confessato nella notte l’omicidio. “L’ho uccisa io con due coltellate”, è l’ammissione shock che il trentenne ha rilasciato agli inquirenti. Il corpo della ragazza, incinta al settimo mese, è stato rinvenuto in un’area verde nei pressi di un box in via Monterosa a Senago.

Secondo fonti investigative l’uomo avrebbe ucciso la fidanzata con un paio di coltellate e poi avrebbe cercato di bruciare il corpo. Avrebbe poi trasportato il cadavere nell’intercapedine di via Monterosa nel bagagliaio della sua macchina, una T-Roc bianca dove sono state rinvenute tracce di materiale organico. Il movente sarebbe legato alla doppia relazione con la collega barista.

“I familiari hanno preso la notizia questa notte, non ci sono parole”. Lo dice Valentina Zaniolo, referente di Penelope Lombardia che è in contatto con la famiglia di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago al settimo mese di gravidanza. La madre, il padre, la sorella e il fratello della ragazza sono ancora a Milano e rientreranno a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, nei prossimi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata