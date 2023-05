I carabinieri nell'appartamento dove i due convivevano: l'abitazione è stata messa sotto sequestro

Svolta nel caso di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese scomparsa a Senago, nel milanese. Alessandro Impagnatiello, il 30enne compagno della donna, è indagato dalla Procura di Milano per omicidio volontario aggravato e avrebbe ricevuto un avviso di garanzia. Nella serata del 31 maggio un’auto dei carabinieri si è presentata nell’abitazione dove i due convivevano nel paese fuori Milano in via Novella 14. Alla caserma dei carabinieri di Senago si è invece tenuto un briefing fra i militari e i colleghi delle investigazioni scientifiche, i vigili del fuoco e le unità cinofile per decidere come dividersi e organizzare la logistica per la ricerca della giovane agente immobiliare, scomparsa da sabato sera quando è stata immortalata per l’ultima volta da una telecamera di sorveglianza e poche ore dopo aver scoperto il tradimento dell’uomo con un’altra donna, anche lei incinta e costretta a interrompere la gravidanza. Le ricerche si concentrano fra il Canale Villoresi, il campo da baseball e i boschi limitrofi la zona nel parco delle Groane. Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano sono coordinate dal sostituto procuratore Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella.

Scientifica a casa della coppia

Nella casa di via Novella 14 anche la Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Cercano un vestito della ragazza da utilizzare come ‘traccia’ per i cani dell’Unita cinofila e proseguire le ricerche.

Fidanzato arrivato in appartamento

Intorno alle 22 ha raggiunto l’appartamento anche Impagnatiello. Il 30enne indossava un giubbino tipo montone con pelo e cappuccio e un cappellino calato in testa per non farsi vedere in volto dai giornalisti. Impagnatiello è arrivato in macchina, assediato dalle telecamere dei cronisti, da solo. Una volta parcheggiata l’auto, è entrato nell’appartamento accompagnato dalle forze dell’ordine. Il 30enne non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa.

Appartamento sotto sequestro

I carabinieri hanno appena posto i sigilli all’appartamento di via Novella 14. La casa è ora sotto sequestro.

