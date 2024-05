Il collettivo ambientalista in Piazza Barberini

Ultima Generazione in assemblea pubblica in Piazza Barberini a Roma. Il collettivo ambientalista noto per le iniziative a sorpresa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico sceglie la piazza del centro romano per una manifestazione aperta. Nel corso dell’evento dibattiti, workshop di formazione legale e di preparazione alle attività di blocco del traffico. In piazza in loro sostegno anche lo scrittore e attivista Erri De Luca.

