Milano, 25 mag. (LaPresse) – Il capo del Mossad, David Barnea, è rientrato questa mattina in Israele dopo un incontro a Parigi con il capo della Cia, William Burns, e il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed al-Thani. Durante l’incontro, i tre hanno discusso della costruzione di un’infrastruttura progettata per consentire di procedere all’apertura di nuovi negoziati per il rilascio degli ostaggi. Al termine dell’incontro è stato deciso che entro la prossima settimana verranno aperti i negoziati sulla base di nuove proposte guidate dai mediatori Egitto e Qatar e con il coinvolgimento attivo degli Stati Uniti. Lo riporta Ynet.

