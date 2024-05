Stresa, 25 mag. (LaPresse) – Il G7 Finanze ribadisce “il forte impegno” “per un sistema multilaterale libero, equo e basato sulle regole” e si impegna per far progredire “la nostra cooperazione per aumentare la resilienza economica globale e la sicurezza economica e proteggere le nostre economie da shock e vulnerabilità sistemiche”. E’ quanto si legge nel comunicato conclusivo del meeting di Stresa. “Ci impegneremo per rendere le nostre catene di approvvigionamento più resilienti, affidabili, diversificate e sostenibili, e per rispondere alle pratiche dannose, salvaguardando al contempo le tecnologie critiche ed emergenti” e “prenderemo in considerazione, misure appropriate per promuovere il de-risking e la diversificazione delle forniture con partner all’interno e all’esterno del G7”. Inoltre “rafforzeremo la nostra cooperazione per affrontare le politiche e le pratiche non di mercato e le politiche distorsive, comprese quelle che portano alla sovraccapacità, attraverso una vasta gamma di strumenti politici e regole per garantire condizioni di parità a livello globale. Pur riaffermando il nostro interesse in una collaborazione equilibrata e reciproca, esprimiamo preoccupazione per le politiche e pratiche non di mercato della Cina che minano i nostri lavoratori, le nostre industrie e la nostra capacità di ripresa economica. Continueremo a monitorare i potenziali impatti negativi impatti negativi dell’eccesso di capacità e prenderemo in considerazione l’adozione di misure per garantire condizioni di parità, in linea con le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata