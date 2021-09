Le dimostrazioni nel giorno in cui prende il via la PreCop 26

Mattinata di tensione a Milano nel giorno in cui, all’indomani della chiusura della Youth4Climate, prende il via la PreCop 26 in zona Fiera. Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno provato a bloccare alcune strade sedendosi a terra e intasando inevitabilmente il traffico cittadino. Immediato l’intervento della polizia che li ha rimossi di peso.

