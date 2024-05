Il ministro Valditara in visita alla scuola Amendola

“Sono contento che il ministro sia venuto qui a trovarci, questo vuol dire che le istituzioni sono presenti sempre. Il ministro ci ha rassicurato e ci ha detto che possiamo fare fronte comune. Io sono qui da settembre, questa è una scuola molto attiva sul territorio, ed è molto famosa per questo non per altro. Sono orgoglioso di questo. I bambini sono molto intelligenti e sensibili e sanno che gli essere umani a volte possono sbagliare”. Così Daniele Storti, preside del plesso scolastico Amendola, a Ostia, dove nei giorni scorsi una insegnante è stata aggredita dalla madre di un alunno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata