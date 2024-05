L'uomo è stato trasportato dal 118 in codice rosso al San Camillo

Spari nel quartiere Portuense a Roma. Un uomo di 55 anni, Massimiliano Pacchiarotti, è stato ferito da diversi colpi di pistola in via Pio Fedi. A dare l’allarme alla polizia una residente che ha chiamato il 112 segnalando diversi spari. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato il ferito a terra. L’uomo è stato trasportato dal 118 in codice rosso al San Camillo. Indaga la squadra mobile e la polizia del distretto di San Paolo.

