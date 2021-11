L'Oms: "Il Sudafrica merita una medaglia d'oro per la trasparenza, se avranno conseguenze nessuno sarà più trasparente"

I ministri della Salute del G7, riunitisi oggi per un incontro d’emergenza sulla variante Omicron del coronavirus, hanno elogiato il “lavoro esemplare” del Sudafrica sia nel rilevare la variante, sia nell’allertare gli altri in merito. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta sulla variante Omicron diffusa al termine della riunione d’emergenza dei ministri della Sanità del G7. “C’è stato un forte sostegno alla creazione di una rete internazionale di sorveglianza dei patogeni nella cornice dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)”, si legge ancora nella dichiarazione congiunta.

Cosa dice l’Oms

“Il Sudafrica dovrebbe ottenere una medaglia d’oro per la qualità della sua scienza e della sua trasparenza” nel rilevamento della variante Omicron del coronavirus e non affrontare dei divieti di viaggio. A dirlo una portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Margaret Harris, parlando alla Cnn. “Non abbiamo visto abbastanza di questo, cioè della trasparenza in particolare. E in effetti, far sentire al Sudafrica che fare tutte le cose bene porta a un risultato molto negativo non è positivo”, ha aggiunto Harris, secondo cui questo potrebbe essere anche un deterrente alla trasparenza per il resto del mondo. “Altri Paesi allora, se vedono questo tipo di conseguenze, penseranno: ‘perché dovremmo dire che abbiamo questo problema?'”, ha detto ancora Harris alla Cnn.

Primo caso in Spagna

In Spagna è stato rilevato il primo caso confermato di variante Omicron del coronavirus, in un viaggiatore arrivato dal Sudafrica. Lo ha annunciato su Twitter uno dei principali ospedali pubblici di Madrid, il Gregorio Marañon, che precisa che il paziente è in buone condizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata