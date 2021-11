Milano, 29 nov. (LaPresse) – I ministri della Salute del G7, riunitisi oggi per un incontro urgente per discutere gli sviluppi relativi alla variante Omicron del coronavirus, hanno concordato che “nelle prossime settimane continueranno a lavorare da vicino insieme, con l’Oms e i partner internazionali, per condividere informazioni e monitorare Omicron”, inoltre si sono “impegnati a incontrarsi di nuovo a dicembre”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta sulla variante Omicron diffusa al termine della riunione d’emergenza dei ministri della Sanità del G7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata