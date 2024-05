La causa è "un'eccedenza di vaccini aggiornati disponibili" che prendono di mira nuove varianti del virus

AstraZeneca ha iniziato il ritiro a livello mondiale del suo vaccino contro il Covid-19.

La causa è “un’eccedenza di vaccini aggiornati disponibili” che prendono di mira nuove varianti del virus. Lo riportano alcuni media internazionali fra cui il Guardian.

L’ annuncio segue la decisione della società farmaceutica dello scorso marzo di ritirare volontariamente l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea, ovvero l’approvazione alla commercializzazione di un medicinale negli Stati membri. Ieri l’Agenzia europea per i medicinali ha emesso un avviso secondo cui il vaccino non è più autorizzato all’uso. AstraZeneca – riporta ancora il giornale britannico – ha affermato che la decisione è stata presa perché ora è disponibile una varietà di vaccini più recenti che sono stati adattati per colpire le varianti di Covid-19. Ciò aveva portato a un calo della domanda del vaccino AstraZeneca, che non viene più prodotto né fornito. L’azienda mette in luce poi come “i nostri sforzi sono stati riconosciuti dai governi di tutto il mondo e sono ampiamente considerati come una componente fondamentale per porre fine alla pandemia globale”.

Il Guardian ricorda infine come, sebbene il vaccino sia risultato complessivamente sicuro ed efficace, comportava il rischio di un effetto collaterale raro ma grave, noto come trombosi con trombocitopenia o TTS. La rara sindrome si è verificata in circa due o tre persone su 100mila vaccinate con il vaccino Vaxzevria.

