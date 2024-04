Sono 538 i nuovi casi positivi registrati tra l'11 e il 17 aprile, nove i morti

Scendono i contagi da Covid. Nella settimana compresa tra l’11 e il 17 aprile, il ministero della Salute ha monitorato 538 nuovi casi positivi, con una variazione pari al 16,7% in meno rispetto alla settimana precedente (646). Sono stati nove i morti, con una variazione pari al 40% in meno rispetto alla settimana precedente (15).

Sono stati effettuati 107.539 tamponi, con una variazione del 9,8% in meno rispetto alla settimana precedente (119.189). Il tasso di positività è dello 0,5%, ed è rimasto invariato rispetto alla settimana precedente (0,5%). Il tasso di occupazione in area medica al 17 aprile è pari a 1,1% (700 ricoverati), rispetto a 1,2% (727 ricoverati) del 10 aprile 2024. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 17 aprile è pari allo 0,3% (22 ricoverati), rispetto allo 0,2% (21 ricoverati) del 10 aprile 2024.

